Tunisie : Il fera beau dimanche 15 septembre 2019 jour de scrutin

Selon l’Institut national de la météorologie, il fera beau dimanche 15 septembre 2019, un temps favorable pour le déroulement du scrutin présidentiel.

Possibilité de brumes locales le matin puis temps peu nuageux sur l’ensemble du pays, les nuages seront progressivement abondants l'après-midi sur les régions ouest avec cellules orageuses accompagnées de pluies isolées et des chutes de grêle par endroits.

Vent de secteur Est fort de 40 à 60 km/h près des côtes nord et faible à modéré de 15 à 30 km/h ailleurs puis se renforçant l'après-midi près des côtes Est et dépassant 70 km/h sous orages.

Mer agitée à très agitée sur le nord, peu agitée à agitée dans le golfe de Hammamet et houleuse ailleurs.

Températures maximales comprises entre 29 et 33°C sur les régions côtières Est et entre 33 et 38°C sur le reste du pays.