Tunisie : il a plu partout au cours des derniers jours

Il a plu partout au cours des derniers jours et l’ensemble des régions ont été bien arrosées. On a enregistré jusqu’à 83 à Takelsa du gouvernorat de Nabeul et 61 à Fernana du gouvernorat de Jendouba.

Voici, par ailleurs, les quantités de pluies enregistrées pendant les dernières 24h, à partir du lundi 4 février 2019, ( 07h du matin ).

Gouvernorat de Tunisie

entre 13 et 19

Gouvernorat de Bizerte

entre 3 et 12

Gouvernorat de Zaghouan

entre 5 et 18

Gouvernorat de Nabeul

entre 18 et 83 à Takelssa

Gouvernorat du Kef

entre 14 et 58 à Sakia

Gouvernorat de Béjà

entre 6 et 45 à Tibar

Gouvernorat de Jendouba

entre 23 et 61 à Fernana

Gouvernorat de Siliana

entre1 et 53 à Krib

Gouvernorat de Monastir

entre 17 et 35

Gouvernorat de Mahdia

entre 3 et 50

Gouvernorat de Kasserine

entre 3 et 15

Gouvernorat de Sfax

entre 1 et 50 à Louza

