Tunisie: importantes quantités de pluie au cours des dernières 24 heures

L'institut national de la météorologie a publié les quantités de pluies enregistrées durant les dernières 24 heures.

Gouvernorat de Tunis

20 à Tunis Carthage

Gouvernorat de La Mannouba

De 42 à 78

Gouvernorat de Ben Arous

De 4 à 15

Gouvernorat de Zaghoun

De 8 à 27

Gouvernorat de Bizerte

40 à Sidi Hmed

Gouvernorat de Nabeul

De 7 à 12

Gouvernorat de Béja

De 3 à 56

Gouvernorat de Jendouba

De 1 à 24

Gouvernorat du Kef

De 4 à 25

Gouvernorat de Sousse

De 8 à 54

Gouvernorat de Monastir

De 3 à 19

Gouvernorat de Mahdia

De 1 à 2

Gouvernorat de Siliana

De 8 à 32

Gouvernorat de Kairoun

De 1 à 28

Notons que le temps sera nuageux sur le nord et les régions Est avec pluies isolées et temporairement orageuses et des passages nuageux sur le reste du pays, ce jeudi 29 août 2019.