Tunisie-IVD : Sihem Ben Sedrine sur la sellette

Trois membres de l’Instance Vérité Dignité (IVD) ont adressé, lundi 20 mai courant, une mise en demeure à travers un huissier de justice à la présidente de l’Instance Sihem Ben Sedrine. Slaheddine Rached, Ibtihel Abdelatif et Ali Ghrab contestent le changement des critères d’octroi des indemnités aux victimes intervenu au cours de la réunion du 05 mai et le contenu du rapport final qui, selon eux a été modifié. Les critères ne sont pas conformes à ceux adoptés le 31 décembre 2018. Ils considèrent qu’il s’agit, de ce fait, d’une « violation dans la mission de liquidation des travaux de l’IVD ».

Quant au rapport, il a été modifié plusieurs fois ce qui est le rend en « totale contradiction avec l’esprit de la justice transitionnelle ». Cela pourrait, selon eux, impacter l’unité nationale et provoquer des tensions sociales. Ils ont, également, accusé SBS pour les retards enregistrés dans la livraison des travaux de l’IVD, et notamment surtout la remise des décisions des indemnisations individuelles des victimes.

De son côté, l’ancien membre de l’IVD Mustapha Baâzaoui a accusé Ben Sedrine d’avoir dérobé des copies des archives de la présidence, bien avant les élections de 2014, à l’époque de Moncef Marzouki et ne les a pas remis aux archives nationales. Baâzaoui a appelé la justice à examiner tous les enregistrements des caméras de surveillance au sein de l’IVD, que Ben Sedrine a transformé, selon lui, en véritable bunker de renseignements.