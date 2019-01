Tunisie: K2Rym prêt à défier le monde entier pour garder Nesrine Ben Ali dans sa vie

Après avoir créé une grande polémique suite à son mariage avec la fille du président déchu Zine El Abidinine Ben Ali, le rappeur tunisien K2rhym, a publié ce vendredi 11 janvier 2019, une photo de famille sur laquelle on voit Nesrine Ben Ali, au milieu, embrasser son père.

K2rhym, en commentaire, s'est adressé à l'opinion publique afin de mettre fin à la controverse qui a été créée autour d'une publication relayée dernièrement par les réseaux sociaux.

Il s'agit, en effet, d'une vidéo qu'a filmée K2rym en marge de la révolution tunisienne de 2011 dans laquelle il appelait, au nom de tous les chanteurs installés à l'étranger, à une deuxième République et à poursuivre en justice les Ben Ali et les Trabelsi tout en évoquant le nom de Sakhr El Matri.

En résumé, le chanteur, pour se défendre, a expliqué que le contenu de sa déclaration était l'essence même de la volonté de tout le peuple tunisien, les jeunes notamment.

Il a ajouté que des parties ont essayé d'induire l'opinion publique en erreur en diffusant des rumeurs et des histoires mensongères autour des Ben Ali tout en soulignant la quantité de haine que tout le monde leur éprouvait sans aucune justification réelle.

Pour lui, la corruption s'est multipliée depuis 2011 et il est temps de se demander si le vrai problème de la Tunisie est un problème de gouverneurs ou d'un système perverti qui continue à sévir.

"Avec le temps, j'ai appris à changer d'avis, à réfléchir objectivement et à prendre du recul par rapport aux événements vécus par la Tunisie ce qui m'a permis de me débarrasser de la haine et de l'envie qui me hantaient" a-t-il expliqué, poursuivant " mon amour pour Nesrine en est aujourd'hui la preuve et je suis prêt à défier le monde entier pour la garder dans ma vie."

K2rhym a clôturé disant :"J'assume mon entière responsabilité quant à mes déclarations de 2011. J'appelle aujourd'hui tous les Tunisiens à tourner la page du passé et à essayer de construire une nouvelle Tunisie pleine de paix et d'amour.

