Tunisie : la grève de 3 jours des transporteurs de carburant maintenue

La grève des transporteurs de carburant pour trois jours, à partir de ce jeudi 02 mai 2019, est maintenue. La fédération générale du transport affiliée à l’UGTT n’est pas arrivée à un accord avec les chambres syndicales de transport des marchandises et du carburant relevant de l’Union tunisienne de l’industrie du commerce et de l’artisanat, a souligné le secrétaire général de la fédération.

La grève est observée en raison du non-respect par les chambres syndicales du secteur du transport et du carburant du procès d’accord sur les augmentations salariales au titre des années 2018 et 2019 et la non signature d’un accord sur la classification du transport du carburant dans la liste des produits dangereux.