Tunisie : la présidence de la république s’est-elle trompée sur la date de l’abolition de l’esclavage ?

Le président de la République Béji Caid Essebsi a proclamé le 23 janvier de chaque année, journée nationale de l’abolition de l’esclavage et de la traite des humains. Cette date coïncide avec la décision d’Ahmed bey 1er qui, en 1846, a pris cette décision historique. Or, il s’avère que la présidence s’est trompée de date, selon le professeur Khalifa Chater. L’universitaire et historien spécialiste de de l’époque moderne et contemporaine, a bien précisé « l’abolition de l’esclavage, en Tunisie, a eu lieu le 26 janvier et non le 23 janvier 1846 ». Il a expliqué que cette « réforme d'avant-garde d’Ahmed Bey, eut lieu d’une façon progressive : En 1841, le bey interdit la vente des esclaves dans les marchés. Il ordonna d'abolir les magasins de ventes de la Berka et la "cage" réservée au caïd de la vente. Il interdit, par la suite, l'exportation des esclaves de Tunisie. En décembre 1842, il accorda la liberté à tous les esclaves nés en Tunisie. L'abolition définitive fut promulguée le 28 mouharram 1262 soit le 26 janvier 1846. Ce texte fut publié par Ahmed Ibn Abi Dhiaf, in Ithaf al-Azaman, bi akhbar moulouk toune wa ahd al-aman, t. 4, pp 87-88. »

Il ajoute que « la Tunisie fut le premier pays africain et musulman à abolir l'esclavage. Fait éloquent, le gouvernement américain, tint à connaître l'expérience tunisienne et consulta le gouvernement tunisien, à cet effet. La réponse tunisienne fut, d'ailleurs, publiée”.

Les services de la présidence auarainet du consulter les spécialistes.