Tunisie: La stratégie nationale de l’emploi sera annoncée le 30 juin

La stratégie nationale de l’emploi sera annoncée le 30 juin prochain, après l’achèvement de son élaboration, sur la base d’une approche participative au sein du comité de pilotage stratégique regroupant le ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’artisanat (UTICA) et le bureau de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) en Tunisie, a indiqué, jeudi, Saida Lounissi, ministre de la formation Professionnelle et de l’Emploi.

Intervenant en marge de la troisième session du comité de pilotage de la stratégie nationale de l’emploi, jeudi à Tunis, Lounissi a indiqué que cette stratégie qui sera mise en œuvre dans la période allant de 2020 à 2030, “aspire à adapter la formation des diplômés de l’enseignement supérieur et ceux de la formation professionnelle, avec l’évolution des besoins du marché de l’emploi”.

Elle a ajouté que la stratégie en question, “est le fruit d’un travail de longue haleine, amorcé depuis 2017 pour faire le diagnostic de la politique de l’emploi en vigueur en Tunisie”.

Elle a dans ce sens indiqué que la nouvelle stratégie, comprend un ensemble de programmes, de mécanismes et de budgets transparents qui visent l’amélioration du taux de l’intégration dans le marché de l’emploi et une revue à la baisse le taux de chômage qui s’est établit à 15.5% au titre de l’année 2018, selon les chiffres de Institut National de la Statistique (INS).

Lounissi a en outre indiqué que l’impulsion de l’initiative privée, est au centre de la stratégie nationale sur l’emploi. Elle a souligné que le comité de pilotage examine actuellement les moyens d’intégrer la stratégie nationale de l’initiative privée, adoptée par le gouvernement en décembre 2016, au sein de la stratégie nationale de l’emploi.

Elle a indiqué que la nouvelle stratégie nationale de l’emploi, comprendra des mécanismes d’accompagnement pour les jeunes promoteurs, des mécanismes de financement pour l’économie sociale, ainsi que des mécanismes de financement au profit des sociétés privées actives dans le secteur de la formation et de la préparation au marché de l’emploi.

Pour rappel, des réunions nationales seront organisées à ce propos, les 21, 22 et 23 mai courant, qui seront suivies par des réunions régionales à la date du 21 Juin prochain, pour débattre des résolutions de la stratégie nationale de l’emploi, avant son annonce officielle, prévue pour le 30 Juin prochain.