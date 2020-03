Tunisie: le confinement général du 22 Mars au 04 Avril 2020

Le conseil ministériel restreint réuni ce vendredi 20 Mars 2020 sous le présidence du chef du gouvernement Elyès Fakhfakh décidé le confinement général, annoncé plus tôt dans la journée par le président de la République, entrera en vigueur dimanche 22 mars et se prolongera jusqu’à samedi 04 avril prochain.

La présidence du gouvernement a annoncé qu’un conseil ministériel restreint s’est tenu vendredi pour délibérer des dispositions pratiques et administratives pour la mise en application des décisions annoncées par le président de la République suite à la réunion du Conseil de sécurité nationale.

Dans un communiqué publié par le Kasbah, il est annoncé que le confinement général sanitaire débutera le dimanche 22 mars 2020 à 0600 et durera jusqu’au 04 avril 2020. Il est entendu par le confinement sanitaire que les citoyens ainsi que les résidents étrangers gardent leur domicile sauf pour leurs affaires essentielles et les cas de nécessite à l’instar de l’approvisionnement et les soins.

Sont dispensés de cette mesure les travailleurs qui seront définis que ce soit dans les secteurs public ou privé. Pour le secteur public, le service public sera poursuivi dans les domaines vitaux à savoir, la nourriture, la santé, l’administration, la magistrature, l’énergie, la sécurité, l’eau, le transport, les communications, l’information, la propriété et les activités industrielles vitales.

L’activité professionnelle nécessaire dans le secteur privé se poursuivra dans les domaines précités.