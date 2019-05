Tunisie : le derby de la capitale fixé au 9 juin 2019

La Fédération tunisienne de football a publié une mise à jour du planning des matches de la saison sportive 2018-2019. Selon ce nouveau planning, le match en retard entre l'EST et la JSK aura lieu le 3 juin 2019.

Pour le match en retard pour le compte des quarts de finale de la coupe entre l'ESS et le CA il aura lieu aussi le 3 juin 2019.

La FTF a fixé la date du 6 juin 2019 pour la demi-finale de la coupe.

Le 9 juin 2019 sera la date du derby de la capitale entre le CA et l'EST.

Le 12 juin le match en retard entre l'USBG et l'EST aura lieu et le 15 juin sera la date de la dernière journée du championnat.

La FTF a noté que les joueurs internationaux rejoindront le stage de l'EN le 6 juin 2019, c'est-à-dire 18 jours avant le début de la CAN.