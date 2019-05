Tunisie : les agents de la Steg ont consommé pour 11 milliards d'électricté et de gaz gratuitement en une seule année

La Cour des comptes a épinglé la Steg dans un rapport sur la consommation de l’énergie. Les agents de cette entreprise nationale qui bénéficient de la gratuité de la consommation du gaz et de l’électricité à vie ont consommé pour la seule année 2014 pour plus de 11millions de dinars. Un chiffre record, alors que le montant du fonds de soutien apportée par l’Etat au secteur de l’énergie au cours de cette année, soit 3,950 millions de dinars.

Cette surconsommation est supportée par le contribuable et qui impacte les équilibres financiers de la Steg qui souffre d’un déficit chronique. D’où le gonflement des factures. C’est pourquoi, la Steg s’active depuis le 1er avril dernier pour obliger les mauvais payeurs à s’acquitter de leurs dus.

Une fois ce délai dépassé, les mesures nécessaires ont été prises et la Société a appliqué la loi en coupant le gaz et l’électricité sur les clients qui n’ont pas payé leurs factures de consommation, qu’ils soient particuliers, industriels, entreprises et établissements publics.

Dans son rapport, la Cour des comptes a appelé à la rationalisation de la consommation.