Tunisie: Les camions de la mort ont tué 40 personnes et blessé 450 autres

Une journée de colère, sous le slogan « non aux camions de la mort », a été décrétée ce lundi 29 avril 2019, de 10h00 et 12h00 dans tout le gouvernorat de Sidi Bouzid, sous l’égide de la Fédération générale de l’agriculture en solidarité avec les victimes du drame de Sabbala.

Les participants vont protester contre la non application des termes du protocole d’accord signe le 14 octobre 2016.

Ce protocole a été entre le ministère de la femme, l’union générale tunisienne du travail (UGTT), l’union tunisienne de l’agriculture et de la pêche et l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) d’élaborer un cahier des charges garantissant les mécanismes à même de trouver des solutions au transport des ouvriers, notamment, les ouvrières dans des conditions décentes et dans des véhicules aménagés.

La ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des séniors, Naziha Laabidi a fait savoir, dimanche, que le cahier des charges organisant le transport des ouvriers et ouvrières agricoles est prêt depuis fin 2016 mais n’a pas été exécuté en raison du non amendement de la loi n° 33 de 2004 relative au transport terrestre.

Il est à rappeler que suite à l’accident tragique survenu dans la délégation de Sabbala qui a causé la mort de 12 personnes, le nombre de victimes a atteint la quarantaine en plus de près de 450 blessés.