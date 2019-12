Tunisie: les exportations de textile atteindront 4 milliards d'euros

Slim Feriani, ministre de l’Industrie et des PME a affirmé dans une déclaration accordée à Mosaïque FM que le ministère a mis l’accent sur le secteur du textile.

Il a ajouté qu’un programme élaboré dans le cadre du partenariat entre les secteurs public et privé prévoit la création de 50 mille emplois entre 2018 et 2023 soit une moyenne de 10 mille par an.

Slim Feriani a souligné que la valeur des exportations du textile va passer de 2.4 euros annuels en 2018 à 4 milliards d’euros d’ici 2023.