La coalition pour les femmes de Tunisie a appelé, mercredi, le gouvernement à préserver le caractère civil de l’Etat et à le protéger de la crise que vivent plusieurs secteurs vitaux et stratégiques.

Sous le slogan “Préserver les fondements de l’Etat civil, soutenir l’Ecole de la République et sauver la santé publique”, la coalition a organisé mercredi à l’occasion du 63e anniversaire de la fête de l’indépendance un rassemblement devant le théâtre municipal de Tunis pour appeler à “combattre l’anarchie et traiter les problèmes brulants”. Il s’agit également pour la coalition de lutter contre la corruption, de renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire et d’améliorer la qualité de l’éducation et de la santé pour tous.

Les participants, pour la plupart des femmes, ont brandi des banderoles appelant à la réforme des secteurs de l’éducation et de la santé publique et à la lutte contre toutes les tentatives de ce qu’ils qualifient de “frérisation” de la société tunisienne et “régression” des acquis de l’Etat de l’indépendance.

Fondée en 2013, la Coalition pour les Femmes de Tunisie, est un réseau associatif formé d’associations féminines et autres.

Elle a pour objectif de préserver les droits des femmes tunisiennes et de les promouvoir.