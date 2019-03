Tunisie : « Les régions sont la solution » pour Mashrou Tounes

Le secrétaire général du mouvement Machrou Tounes, Mohsen Marzouk a indiqué, dimanche, que le slogan lancé par le parti “Les régions sont la solution” se réfère à une approche œuvrant à privilégier une action politique de proximité.

Il ne s’agit pas uniquement d’exposer les préoccupations des citoyens dans les régions mais de contribuer à l’identification de solutions et d’alternatives, a-t-il dit lors d’un meeting à Ezzahra (banlieue sud de Tunis).

Mohsen Marzouk a, à cette occasion, exhorté les adhérents du parti et ses structures régionales, à former des cellules de travail sur le terrain qui se chargent d’exposer les objectifs et les orientations du mouvement: faire en sorte qu’ensemble on se constitue en dirigeants dans l’espace dans lequel on évolue, a-t-il souligné.

A partir de la semaine prochaine, a annoncé Marzouk, le parti entamera l’organisation de rencontres régionales participatives associant les adhérents à l’élaboration de plans d’action pour l’avenir dans le but de promouvoir les régions.

Pour le secrétaire général de Machrou Tounes, la participation de son mouvement au gouvernement était dicté par l’impératif de remédier au dysfonctionnement qu’a connu Nidaa Tounes et a constitué une étape importante pour limiter la monopolisation de la décision politique par Ennahdha.