Tunisie :les températures demeurent élevées dimanche 23 Juin 2019

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie pour dimanche 23 juin 2019, les températures demeurent élevées ; les maximales varieront entre 32 et 37°C sur les régions côtières du nord et du centre, entre 39 et 45°C ailleurs et atteignant 47°C sur le sud-ouest avec coups de sirocco.

Le temps peu nuageux sur l’ensemble du pays, les nuages seront plus abondants sur le nord avec l’après-midi.

Vent de secteur Est sur le nord et de secteur Sud ailleurs modéré à assez fort de 20 à 40 km/h et se renforçant l'après-midi près des côtes nord.

Mer peu agitée à agitée sur le nord.