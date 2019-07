Tunisie: l'instruction se poursuit avec le pilote de l'avion militaire libyen

L’instruction se poursuit avec le pilote de l’avion militaire libyen qui a été contraint d’atterrir lundi dans la localité d’el-Jorf al-Ahmar, a indiqué, mardi, le ministère de la Défense nationale.

Il a précisé qu’il y a eu une coordination entre le ministère de la Défense nationale et le ministère des Affaires étrangères à propos de l’avion et du pilote. “Le département des Affaires étrangères se chargera du règlement de la situation conformément aux coutumes diplomatiques et les conventions internationales”, ajoute la même source.

Lundi, un avion militaire libyen de type L39 a été intercepté aux environs de 7h30 un dans l’espace aérien tunisien, dans la région de Beni Ghezaiel, au sud de Médenine, a rapporté le ministère de la Défense.Le système de surveillance a été alors activé pour intercepter l’engin, sauf que son pilote, un colonel, a été contraint d’atterrir dans la région d’El Jorf el-Ahmar, à Médenine, ajoute le département.

Le ministère précise que l’enquête préliminaire a été menée par les agents du District de la Garde nationale de Médenine. “Les autorités judiciaires militaires poursuivront l’enquête”.

Dans ses premières déclarations, le militaire libyen avait expliqué que l’appareil a subi une panne, ce qui l’a contraint à effectuer un atterrissage d’urgence.