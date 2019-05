Tunisie: L'OTEF appelle à stopper la diffusion des programmes qui menacent l'éducation des jeunes

L’organisation tunisienne pour l’éducation et la famille (OTEF) a appelé samedi, dans un communiqué, à stopper la diffusion médiatique des programmes télévisés qui menacent l’éducation des jeunes et détruisent la cohésion familiale.

L’OTEF a indiqué que pendant ce mois de Ramadan, l’invitation de personnages sans valeur dans des émissions à forte audience, la multiplication des programmes de jeux qui favorisent le gain facile de l’argent et la diffusion de feuilletons populistes ne font qu’encourager les mauvaises mœurs et portent atteinte aux principes d’une éducation saine.

L’organisation a, en outre, dénoncé la quasi-absence d’émissions ciblées qui donnent la parole à des personnalités intéressantes ayant des choses à ajouter au public et non pas se limiter à des personnalités politiques qui profitent de leur présence sur les plateaux pour améliorer leur image de marque.

A noter que certains programmes et feuilletons diffusés au cours de ce mois de Ramadan notamment sur des chaines de télévision privées ont comporté des scènes de violence verbale et physique ce qui a suscité l’indignation des parents et de beaucoup de spectateurs d’une manière générale.