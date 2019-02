Tunisie : l’UGTT réplique à Rached Ghannouchi

Le bureau exécutif de l'Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) a exprimé son étonnement de "l'annonce soudaine du chef du parti Ennahdha insinuant sa contribution au dénouement de la crise de l'enseignement secondaire".

Dans un communiqué publié, samedi, l'UGTT se dit "surprise de cette allégation", et assure que les "négociations ont été menées directement et exclusivement avec le gouvernement et que toute autre prétention n'est que tentative désespérée de prendre les devants de la scène et de fomenter des initiatives sans fondement aucun".