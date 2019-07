Tunisie-météo : canicule et sirocco annoncés pour vendredi 05 juillet

Les services de l’Institut national de la météorologie prévoient une hausse importante de la température vendredi 05 juillet 2019. Les maximales seront comprises entre 33 et 38°C sur les régions côtières du nord et du centre, entre 39 et 44°C ailleurs et risquent de plafonner les 50°C sur le sud-ouest avec coups de sirocco surtout dans les régions de Gafsa et Kébili.

L’institut a averti les citoyens contre l’exposition au soleil surtout pendant les heures les plus chaudes de la journée, soit entre 11 h et 16h.

Notons que cette hausse des températures va sévir jusqu’à la fin de la semaine