L’été commence à s’installer à partir de ce lundi 03 juin 2019. Selon l’Institut national de la météorologie, le thermomètre va grimper graduellement pour dépasser les 30 degrés Celsius. Les maximales seront comprises entre 30 et 34 degrés et 28°C sur les hauteurs ouest. Le temps sera peu nuageux et le vent sera faible de 15 à 30km/h. La mer sera peu agitée.