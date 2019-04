Tunisie: météo pour dimache 21 avril 2019

Selon les prévisions météorologiques pour ce dimanche 21 avril 2019, le ciel sera partiellement voilé à parfois nuageux sur le sud avec orages et pluies isolés en fin de journée et intéresseront progressivement les régions Est du nord et du centre durant la nuit.

-Vent de secteur Est sur le nord et le centre et de secteur Sud sur le sud; fort de 50 à 70 km/h près des côtes et sur le sud avec phénomènes locaux de sable et assez fort de 20 à 45 km/h ailleurs.

-Mer très forte à forte sur les côtes Est.

-Températures maximales comprises entre 20 et 26°C sur le nord, le centre et localement les régions côtières de sud, entre 32 et 38°C sur le reste du pays et atteignant 40°C sur l’extrême sud.