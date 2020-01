Tunisie: météo pour jeudi 02 janvier 2020

Selon les prévisions météo pour jeudi 02 janvier 2020, des bancs locaux de brume et de brouillard seront observés durant la matinée, puis le temps passagèrement nuageux sur la plupart des régions.

Vent de secteur Nord fort à assez fort de 30 à 50 km/h près des côtes Est et faible à modéré de 15 à 30 km/h ailleurs.

Mer très agitée à agitée sur les côtes Est et peu agitée sur le nord.

Températures en légère hausse et les maximales seront comprises entre 12 et 17°C et voisines de 10°C sur les hauteurs ouest