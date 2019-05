Tunisie: météo pour jeudi 09 mai 2019

Selon les prévisions météo pour jeudi 09 mai 2019, le ciel sera ce jeudi 9 mai 2019 partiellement voilé sur la plupart des régions.

Vent de secteur Ouest fort entre 40 et 60 km/h près des côtes et sur le sud avec phénomènes locaux de sable, modéré entre 20 et 35 km/h sur le reste du pays puis tournant au secteur Est en fin de journée sur le centre et le sud.

Mer très agitée sur le nord et agitée ailleurs.

Températures maximales comprises entre 29 et 34°C sur le nord et le centre et voisines de 26°C sur les hauteurs et entre 34 et 39°C sur le sud.