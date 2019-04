Tunisie: météo pour jeudi 11 avril 2019

Les secrvices de la météo prévoient pour jeudi 11 avril 2019 des passages nuageux qui seront parfois abondants avec orages et pluies isolés sur le nord et le centre puis intéresseront localement le sud l'après-midi avec chutes de grêle par endroits.

Vent de secteur Ouest sur le nord et de secteur Nord sur le centre et le sud assez fort à fort de 40 à 60 km/h près des côtes nord et modéré de 15 à 30 km/h ailleurs.

Mer forte sur le nord et houleuse sur les autres zones.

Températures maximales comprises entre 16 et 21°C sur le nord et le centre et voisines de 14°C sur les hauteurs, entre 21 et 26°C sur le sud et atteignant 28°C sur l'extrême-sud.