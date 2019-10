Tunisie: météo pour jeudi 17 octobre 2019

Les services de l’Institut national de la météorologie prévoient pour jeudi 17 octobre 2019, un temps caractérisé par des bancs locaux de brume et de brouillard. Ils seront observés le matin puis des passages nuageux seront plus abondants sur le sud-est avec orages et pluies isolés.

Vent de secteur Ouest sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud faible à modéré de 15 à 30 km/h puis tournant au secteur Nord l'après-midi sur le nord et dépassant temporairement 60 km/h sous orages.

Mer peu agitée.

Températures maximales comprises généralement 24 et 29 °C et voisines de 22 °C sur les hauteurs ouest