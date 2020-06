Tunisie: météo pour jeudi 18 Juin 2020

Selon les prévisions de l'Institut national de la météorologie, le temps sera ce jeudi 18 juin 2020 partiellement voilé sur l'ensemble du pays. Les nuages seront plus abondants l'après-midi au nord avec des pluies éparses.

Vent de secteur Est faible à modéré de 15 à 30 km/h se renforçant au sud l'Après-midi.

Mer peu agitée à agitée au Golfe de Gabès.

Les températures varieront entre 28 et 34 degrés au nord, au centre et aux régions côtières et entre 38 et 42 degrés dans le reste des régions