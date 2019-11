Tunisie: météo pour lundi 18 novembre 2019

Les services de l’Institut national de la météorologie prévoient pour lundi 18 novembre 2019, un ciel partiellement voilé sur la plupart des régions. Il sera progressivement nuageux en fin de journée sur le nord et localement le centre avec pluies et orages isolés durant la nuit.

Le vent sera de secteur Sud assez fort à fort de 40 à 60 km/h près des côtes et modéré à assez fort de 20 à 40 km/h à l'intérieur du pays.

Les températures maximales seront comprises entre 12 et 17°C sur le nord et les régions ouest, de l’ordre de 10 °C sur les hauteurs, et entre 16 et 20°C sur le reste du pays.