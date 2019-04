Tunisie: météo pour lundi 29 avril 2019

Pour lundi 29 avril 2019, les services de la météo prévoient un temps printanier dans toutes les régions du territoire, ce lundi 29 avril 2019. Les températures varieront entre 24 et 29°C et voisines de 21°C sur les hauteurs Ouest.

Le temps sera passagèrement nuageux avec quelques orages et pluies isolés, sur les hauteurs du nord-ouest.

Le vent sera de secteur Ouest sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud, assez fort de 20 à 40 km/h près des côtes nord et faible à modéré de 15 à 30 km/h ailleurs.