Tunisie: Météo pour mardi 09 Juin 2020

D'après les services de l'Institut national de la météorlogie, le temps sera ce mardi 9 juin 2020 caractérisé par des passages nuageux et qui deviennent plus abondants l’après-midi dans l’Ouest du pays.

Des cellules orageuses accompagnées par des pluies éparses sont à prévoir.

Les températures seront stables et varient 21 et 26° au Nord et dans les zones côtières et entre 26 et 29° au centre et dans le sud.

Vent fort de 20 à 40 k/h près des côtes et au sud et faible à modéré entre 15 et 30 km/h dans le reste des régions.

Mer agitée et les températures en légère baisse.