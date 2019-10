Tunisie: météo pour mardi 22 octobre 2019

Les services de l’Institut national de la météorologie prévoient pour mardi 22 octobre 2019, un ciel partiellement voilé sur la plupart des régions. Les nuages seront progressivement abondants sur les régions ouest en fin de journée.

Vent de Sud-Est fort de 50 à 70 km/h près des côtes, sur les hauteurs et sur le sud avec phénomènes locaux de sable, modéré à assez fort de 20 à 45 km/h sur le reste du pays.

Mer forte à très forte sur le nord et agitée à forte sur les autres zones.

Températures maximales seront comprises entre 27 et 32°C sur le nord et le centre, voisines de 24°C sur les hauteurs Ouest, entre 30 et 34°C sur le Sud et atteignant 36°C sur le sud-ouest.