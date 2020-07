Le temps sera mardi 30 Juin 2020 caractérisé par quelques nuages qui seront plus abondants à l’ouest du pays avec des cellules orageuses et quelques pluies.

Mer peu agitée et les températures stables variant entre 29° près des cotes et entre 35 et 40° dans le reste des régions atteignant les 44° dans le sud avec apparition de sirocco