Selon les prévisions météo pour mercredi 03 avril 2019, le temps sera parfois nuageux avec pluies temporairement orageuses sur le nord, le centre et localement le sud.

Des chutes de grêle par endroits.

Vent de secteur Sud modéré à forte près des côtes Est.

Mer peu agitée à agitée sur les côtes Est.

Températures maximales comprises entre 18 et 22 °C sur le Nord et le centre et entre 23 et 28°C sur le sud.