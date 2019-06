Tunisie: météo pour mercredi 19 juin 2019

Selon les prévisions de l'institut national de la météorologie la journée de mercredi 19 juin 2019, connaitra une hausse des températures.

Les maximales seront comprises entre 29 et 33°C sur les régions côtières, entre 34 et 39°C ailleurs et atteignant 41°C sur le sud-ouest avec coups locaux de sirocco.

Le temps sera généralement peu nuageux, les nuages seront progressivement abondants l’après-midi sur les régions ouest avec cellules orageuses accompagné de pluies isolées.