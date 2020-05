Tunisie: météo pour samedi 09 mai 2020

Selon les prévisions météo, le temps sera, samedi 09 mai 2020, caractérisé par des passages nuageux sur la plupart des régions.

Le vent sera de Sud-Est assez fort à fort de 40 à 60 km/h près des côtes et sur le sud avec phénomènes locaux de sable et modéré à assez fort de 20 à 40 km/h ailleurs.

Les températures maximales seront comprises entre 24 et 29°C sur les régions côtières Est et les hauteurs, entre 29 et 35°C sur le reste du pays et atteignant 38°C sur l'extrême-sud.