Tunisie: météo pour samedi 11 janvier 2020

Les services de l’Institut national de la météorologie prévoient, pour samedi 11 janvier 2020, l’apparition d’une brume locale le matin puis nuages parfois abondants avec pluies isolées sur le centre, le sud et localement le nord, ces pluies seront temporairement orageuses sur les côtes Est.

Vent de Nord- Est assez fort de 20 à 40 km/h près des côtes Est et faible à modéré de 15 à 30 km/h ailleurs et se renforçant temporairement 60km/h sous orages.

Mer houleuse.

Températures maximales seront comprises généralement entre 12 et 16°C et de l’ordre de 08°C sur les hauteurs ouest.