Tunisie: météo pour samedi 19 janvier 2019

Selon les prévisions météorologiques, le temps sera localement brumeux dans la matinée de samedi 19 janvier, puis passagèrement nuageux sur la plupart des régions, les nuages seront parfois abondants sur le nord et localement le centre avec quelques pluies isolées.

Les températures maximales seront comprises entre 14 et 18°C et voisines de 12°C sur les hauteurs ouest.

Le vent sera de secteur Ouest modéré de 15 à 30 km/h et dépassant temporairement 60 sous orages.