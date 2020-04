Tunisie: météo pour samedi 25 Avril 2020

Selon les prévisions météo, le temps sera localement brumeux dans la matinée de samedi 25 avril 2020, puis le ciel sera partiellement voilé à progressivement nuageux l’après midi avec pluies isolées sur le nord, le centre et localement le sud. Ces pluies seront temporairement orageuses en cours de nuit sur le nord.

Le vent sera de secteur Sud assez fort de 30 à 50 km/h près des côtes et faible à modéré de 15 à 30 km/h ailleurs.

Les températures seront en hausse et les maximales seront comprises entre 22 et 26°C sur les régions Côtières et les hauteurs et entre 27 et 33°C ailleurs et atteignant localement 35°C sur le sud.