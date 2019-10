Tunisie: météo pour vendredi 11 octobre 2019

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie la journée de vendredi 11 octobre 2019, sera caractérisée par la formation des bancs de brume ou de brouillard le matin puis des passages nuageux sur la plupart des régions seront parfois abondants sur les régions côtières et sur le sud.

Vent de secteur Nord puis de secteur Est assez fort de 30 à 50km/h près des côtes et faible à modéré à l’intérieur du pays.

Mer très agitée à houleuse.

Températures maximales comprises entre 24 et 28°C sur le nord et le centre, de l’ordre de 22°C sur les hauteurs, et entre 26 et 30°C sur le sud.