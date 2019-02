Tunisie: météo pour vendredi 1er février 2019

Selon les prévisions météorologiques de l’Institut National de la Météorologie de l’Institut National de la Météorologie pour ce vendredi 1er février 2019,

le ciel sera partiellement voilé sur la plupart des régions.

-Vent de Sud-Ouest assez fort à fort de 40 à 60 km/h près des côtes et sur le sud avec phénomènes locaux de sable et modéré à assez fort de 20 à 40 km/h sur le reste du pays.

-Mer très agitée sur le nord et agitée à localement très agitée ailleurs.

-Températures en hausse et les maximales seront comprises entre 19 et 24°C , et de 16°C sur les hauteurs ouest et atteignant 26°C sur le Sud-Est.