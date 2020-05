Tunisie-Météo : Températures en hausse ce dimanche 10 mai

Les températures enregistrent ce dimanche 10 mai une légère hausse, entre 23 et 29 degrés dans les régions côtières et varieront entre 31 et 37 degrés dans les autres régions. Les températures atteindront selon les prévisions de l'Institut National de la Météorologie (INS) 40 degrés à Tozeur, Kébili, El Borma et Borj El Khadhra avec vent de sirocco.

Le temps sera partiellement nuageux sur la plupart des régions et parfois nuageux l'après-midi avec des pluies éparses. Vent fort sur les côtes avec une vitesse atteignant 60km/h. Mer agitée sur les côtes Est, très agitée sur le nord.