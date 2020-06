Tunisie: Nouvelle baisse des prix des carburants

Le ministère des énergies, des mines et des énergies renouvelables a annoncé ce lundi 8 juin 2020 une nouvelle baisse des prix de l’Essence, du gasoil normal et sans souffre pour la troisième fois consécutive, à partir de minuit le 9 du mois courant. La réduction suit celle des mois d’avril et mai.

-Essence sans plomb : 30 millimes, le tarif devient 1975 millimes le litre

-Gasoil sans souffre : 25 millimes, le tarif devient 1750 le litre.

-Gasoil : 20 millimes, le tarif devient 1510 millimes le litre.