Tunisie : ouverture des candidatures des journalises et observateurs pour les élections législatives et présidentielle

L’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a annoncé l’ouverture de l’accréditation des observateurs et journalistes tunisiens et étrangers pour la couverture des prochaines élections législatives et présidentielle.

” L’accréditation des observateurs et journalistes tunisiens et étrangers pour la couverture des prochaines échéances électorale est ouverte, à partir de mercredi 3 avril courant, a encore souligné l’instance, précisant que la clôture des candidatures aura lieu une semaine avant la date de chaque scrutin pour les observateurs.

Dans un communiqué, l’Instance invite les structures de la société civile, les représentants des médias tunisiens et étrangers qui répondent aux critères publiés sur son site à présenter leurs candidatures directement ou à travers la cellule d’accréditation au siège central de l’ISIE.

Les candidatures peuvent être, également, adressées par voie postale (lettre recommandée).

L’ISIE appelle également les candidats à consulter, notamment, la loi organique relative à l’ISIE et la loi électorale ainsi que l’arrêté fixant les conditions et procédures d’accréditation des observateurs locaux et étrangers et le code de conduite destiné aux journalistes et observateurs.

Initialement prévu le 10 novembre 2019, le premier tour de la présidentielle aura lieu désormais le 17 novembre 2019 à l’échelle nationale et les 15, 16 et 17 novembre 2019 pour les Tunisiens à l’étranger, avait annoncé le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Nabil Baffoun.