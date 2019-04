Tunisie: pas de recrutement dans la fonction publique en 2020

Il n'y aura pas de nouveaux recrutements dans la fonction publique en 2020, à l'exception des diplômés des écoles de formation ou de certaines spécialités urgentes, telles sont les principales orientations du projet de Budget de l'Etat pour l'exercice 2020.

Sont également, prévues dans le projet de Budget, une importante augmentation de la masse salariale et l'adoption d'une nouvelle structure du Budget, basée sur les programmes et les objectifs. Il a été, aussi, demandé aux ministères et instances constitutionnelles d'établir leurs budgets sur trois années de 2020 à 2022, selon une circulaire envoyée par le chef du gouvernement, aux ministres et secrétaires d'Etat et présidents des instances constitutionnelles indépendantes, dont l'Agence TAP a obtenu, une copie, en exclusivité.