Tunisie : plus de 400 entreprises industrielles ont mis les clefs sous le paillasson

437 entreprises industrielles ayant un effectif supérieur ou égal à 10 employés ont mis les clefs sous le paillasson, au cours de ces dernières années. « 400 d’entre elles sont totalement exportatrices et 37 autres qu’exportatrices », relève l’hebdomadaire « Ecoweek » dans son numéro 04 du 28 janvier 2019. Selon les données statistiques de l’API, la Tunisie comptait 5756 entreprises en 2010, alors que fin 2018, elle ne compte plus que 5319 seulement. Au cours de l’année écoulée, 114 entreprises ont fermé. Pour l’hebdomadaire, « l’essentiel de cette mortalité a frappé l’industrie agroalimentaire(-134 unités), et l’industrie du textile et de l’habillement(-25 unités) et les industries mécaniques( -17 sites).