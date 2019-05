Tunisie: prévisions météo pour dimanche 19 mai 2019

Selon les prévisions météorologiques pour dimanche 19 mai 2019le ciel sera partiellement voilé à progressivement nuageux avec pluies temporairement orageuses l’après-midi sur le nord et le centre.

-Des chutes de grêle seront observées par endroits.

-Vent de secteur Nord sur le nord et de secteur Est sur le centre et le sud, faible à modéré de 15 à 30 km/h et se renforçant l'après-midi sur le sud avec phénomènes locaux de sable.

- Mer houleuse à très agitée dans le golfe de Gabès.

-Températures maximales comprises entre 18 et 24°C sur le nord et les hauteurs, entre 25 et 31°C ailleurs et atteignant 34°C sur l’extrême sud.