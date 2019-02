Tunisie: prévisions météo pour lundi 11 février 2019

Le temps sera ce lundi 11 février 2019 caractérisé par des passages nuageux sur l’ensemble du pays. Les nuages seront progressivement abondants l'après-midi sur le nord et localement le centre avec pluies isolées.

Vent de secteur Ouest fort près des côtes nord et faible à modéré à l’intérieur du pays.

Mer agitée à très agitée sur le nord.

Températures en baisse et les maximales seront comprises entre 14 et 18°C sur le nord et les hauteurs ouest ,entre 18 et 22°C ailleurs,