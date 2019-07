Le temps sera localement brumeux dans la matinée de ce lundi 1er juillet, et les températures sont comprises entre 30 et 34°C sur les régions côtières Est et entre 35 et 40°C sur le reste du pays.

Le vent de secteur Est sera assez fort de 30 à 45 km/h près des côtes nord et sur le sud et modéré de 20 à 30 km/h ailleurs.

La mer sera agitée sur le nord et dans le golfe de Gabès et peu agitée sur les autres côtes.