Tunisie: prévisions météo pour mardi 16 juillet 2019

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie pour mardi 16 juillet 2019, les températures seront en baisse. Les maximales seront comprises entre 30 et 34°C sur le nord et les régions côtières, entre 35 et 40°C ailleurs et atteignant 42°C sur l'extrême sud

Le temps sera passagèrement nuageux sur la plupart des régions. Les nuages seront parfois abondants sur le nord et les côtes Est.

Vent de secteur Nord fort de 40 à 60 km/h sur le nord et près des côtes et modéré de 20 à 30 km/h sur le reste du pays.

Mer forte.