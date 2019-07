L’institut national de la météorologie prévoit pour mardi 23 juillet 2019, un ciel dégagé à peu nuageux sur la plupart des régions.

Vent de secteur Est faible à modéré de 15 à 20 km/h.

Mer peu agitée.

Températures maximales seront comprises entre 30 et 35°C sur les régions côtières Est et entre 35 et 39°C sur le reste du pays.